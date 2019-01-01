УНИКАЛЬНАЯ FOREX СТРАТЕГИЯ С ЗАПАДА!

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Как зарабатывать до 100% к депозиту!
Тип стратегии: трендовая, индикаторная;
Рабочие пары: мультивалютная;
Таймфрейм: H1;
Управление капиталом: торговля ведется фиксированной суммой, не превышающей 5% от торгового баланса.
Доходность: за месяц по системе можно брать до 10000 пипсов! При агрессивной торговле можно разгонять счет.
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Вот такие результаты у трейдеров торгующих по стратегии:
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Благодаря стратегии разрулила замок на счете и вывела из просадки свой депозит! За первый месяц уже заработала 1100$!
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